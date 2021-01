Mali : le budget prévisionnel de l’Office du Niger est fixé à hauteur de plus de 37 milliards de F CFA en 2021 - abamako.com

Mali : le budget prévisionnel de l'Office du Niger est fixé à hauteur de plus de 37 milliards de F CFA en 2021 Publié le lundi 4 janvier 2021

Au Mali, l’Office du Niger a tenu sa 47-eme cession du conseil d’administration le jeudi dernier à Niono, dans la Région de Segou, au centre du Pays. A l’issu des travaux, l’ordre du jour était relatif à l’examen et à l’adoption du procès-verbal de la 46è session ordinaire ainsi que le bilan de la campagne agricole 2020-2021.



Dans discours d’ouverture, le président directeur général de l’Office du Niger Abdel Karim Konaté a mis l’accent sur la baisse de production de 12 milles 881 tonnes par rapport à la précédente campagne engendrée de grandes inondations des parcelles et de villages.



«Cette situation qui s’explique par le niveau élevé du dégrèvement, concerne 6 milles 855 hectares, soit 5,80 % des superficies mises en valeur en saison et un manque à gagner de 437 millions 517 milles 772 FCFA en termes de redevance eau», a-t- il souligné, le PDG Abdel Karim Konaté.



Par ailleurs, le projet de budget de l’exercice 2021 de l’Office du Niger s’équilibre en ressources et en emplois à la somme de 37,223 milliards de FCFA contre 34,093 milliards en 2020, soit une augmentation de 11%.