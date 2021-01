Bilan des activités 2020 à la protection civile du Mali : Les trois principaux fronts d’intervention des hommes du feu - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bilan des activités 2020 à la protection civile du Mali : Les trois principaux fronts d’intervention des hommes du feu Publié le mardi 5 janvier 2021 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Conférence de presse du Directeur Général de la protection civile

Le Directeur Général de la protection civile a animé le 29 Mai 2019 une Conférence de presse sur le départ de Mamoutou Diarra à Markala pour la formation. Tweet

La Direction générale de la protection civile du Mali a tenu son traditionnel point de presse dans sa salle de réunion, mardi 29 décembre 2020. Occasion pour le directeur général, le colonel major Seydou Doumbia, de faire le bilan de ses activités au cours de l’année écoulée.



Les catastrophes naturelles, les interventions sur les accidents de la voie publique et les attentats terroristes, et les activités de ripostes à la Coivid-19, voilà les trois principaux fronts sur lesquelles la protection civile du Mali a été pleinement engagé au cours de l’année 2020.



En 2020, la protection civile du Mali a effectué sur l’ensemble du territoire national, 20 540 sorties pour intervenir sur des accidents de la circulation, effectuer des suivis d’incendie ou encore secourir des victimes et la couverture nature.



Selon les statistiques fournies par la direction générale de la protection civile du Mali au cours de son point de presse, durant l’année 2020, 25 112 personnes ont été blessés et 655 autres sont mortes des suites d’accidents de la circulation.



Au cours de l’année écoulée, la protection civile a également secouru les victimes de 26 attentats terroristes qui ont fait 89 morts et 75 blessés.



Cette année 2020 qui vient de tirer sa révérence a été très riche en événement pour la protection civile. Les hommes du feu sont également intervenus sur des inondations. Selon le directeur général de la protection civile du Mali, 39 cas d’inondations ont été enregistrés en 2020 contre 49 en 2019. 11 019 ménages ont été touchés par ces inondations. Selon les chiffres de la direction de la protection civile, au total 80 000 sinistrés ont été enregistrés en 2020. Ces inondations ont entrainé la mort de 18 personnes et blessé 25 autres. Ce n’est pas tout, 7030 tonnes de céréales ont également été détruite.



Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la protection civile a également joué sa partition, selon le directeur général. Elle a organisé plusieurs activités, dont la formation des personnels de la protection civile, la sensibilisation des populations, l’activation de la plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, l’évacuation des malades ou cas suspects dans les centres hospitaliers habilités et la désinfection des lieux publics.



Togola