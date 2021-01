Niger : au moins cent civils tués dans l’attaque de deux villages près de la frontière malienne - abamako.com

News Société Article Société Niger : au moins cent civils tués dans l’attaque de deux villages près de la frontière malienne Publié le mardi 5 janvier 2021 | Le Pays

Situés près de la frontière malienne, les villages nigériens de Tchombangou et Zaroumdareye, ont été la cible de deux attaques jihadistes, samedi 2 janvier 2021. Plusieurs civils ont été tués au cours de ces attaques.



« Tout a commencé par l’incursion de deux jihadistes à moto dans le village de Tchombangou. Des jeunes du village organisé en autodéfense les ont neutralisés puis achevé à la machette. Des représailles ont rapidement été organisées par plusieurs jihadistes venus à moto », précise RFI.



« L’attaque a eu lieu vers midi et il y a eu des morts », a déclaré un haut responsable de la région de Tillabéri à l’AFP. Un élu local précise que « ce sont de nombreux civils qui ont été tués dans une attaque à Tchomo-Bangou », rapporte AFP qui donne plus de précisions : « Les assaillants sont venus encercler le village et ils ont tué jusqu’à cinquante personnes. Des blessés ont été évacués à l’hôpital de Ouallam ». Selon le dernier bilan, au moins 100 civils sont morts et d’une vingtaine de blessés.



