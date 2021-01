Gourma Rharouss : 9 morts,des portés disparus suite au naufrage d’une pinasse à Madiakoy - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gourma Rharouss : 9 morts,des portés disparus suite au naufrage d’une pinasse à Madiakoy Publié le mardi 5 janvier 2021 | Le Pays

© Autre presse par DR

La MINUSMA effectue une mission de reconnaissance au pont de Songho afin d’évaluer les dégâts

Le 8 mai dernier, une délégation de la MINUSMA a effectué une mission préliminaire de reconnaissance sur le pont de Songho endommagé après les attaques survenues successivement les 25 mars et 4 mai 2020. Tweet

Le vendredi dernier aux environs de 13 heures à Madiakoy, commune de séréré dans le cercle de Gourma Rharouss, une pinasse a chaviré faisant 9 morts et plusieurs portées disparues. Ce naufrage a été provoqué par une surcharge de ladite pinasse. On a signalé, parmi les victimes, plusieurs enfants.



Bandiagara : Le nouveau gouverneur de la région accueilli dans la ville a accueilli le jeudi 31 décembre 2020 dans l’après-midi, le nouveau Gouverneur de la toute nouvelle Région, Bandiagara. La population de la falaise a réservé un accueil chaleureux à Meissa Fané qui a la lourde tâche d’administrer la toute nouvelle région de Bandiagara. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités administratives, communales, les notabilités ainsi que les jeunes de la ville. Une rencontre a eu lieu entre le Gouverneur et la population de Bandiagara.



Kayes : un lot d’équipements remis aux femmes de l’association Benkadi



Le jeudi 31 décembre dernier, les femmes de l’association Benkadi de Kanantaré et trois jeunes des communes de Kolimbiné, Marintoumania et Ségala ont reçu un lot d’équipements composé de congélateurs, de deux motopompes et plus d’une vingtaine des rouleaux de fil de fer. Cette donation était dans le cadre de la fin du projet de « promotion des filières pour nourrir les villes » (PROFINOV), qui a duré 3 mois. Le congélateur servira à la conservation des sous-produits du pain de singe.



Les autorités locales prévoient l’application des sanctions prévues par la loi à Yorosso



Selon des environnementalistes, chaque année au Mali plusieurs hectares de forêts disparaissent. Cette situation inquiète de nombreux habitants dans le cercle de Yorosso. Pour y faire face, les autorités municipales de la commune de Kiffosso ont prévu plusieurs options des sanctions contre les contrevenants.



Banamba : le vice-président de la transition rend visite au détachement militaire



Le vice-président de la transition AssimiGoita s’est rendu ce jeudi 31 décembre 2020 à Banamba pour passer le réveillon de fin d’année avec les Forces de défense et de sécurité. Il était accompagné du tout nouveau gouverneur de la région de Koulikoro à Banamba. Dans le cadre d’une prise de contact avec le détachement militaire dans la ville, le vice-président a eu un entretien à huis clos avec les forces de défense et sécurité sur la situation sécuritaire de la localité. À noter que plusieurs communes du cercle notamment Toubacorosebete et Toukoroba sont sous contrôle djihadiste depuis plus de 4 ans. Toutes les écoles de la localité sont fermées par ses présumées djihadistes.



Génie militaire : le colonel-major BoukaryDiéfa Diarra en visite au secteur 5 de l’opération Maliko



Le Directeur du Génie militaire, le Colonel-major BoukaryDiéfa Diarra s’est rendu le 31 décembre dernier, à Niono pour fêter le Nouvel An auprès des Forces de défense et de sécurité. L’objectif était d’apporter le message de soutien des plus hautes autorités du pays ensuite de s’imprégner des conditions de vie de travail des FAMa. Au cours du réveillon le premier du Génie militaire a exhorté la Troupe du secteur 5 de l’opération Maliko au renforcement des mesures de sécurité dans les opérations. Il a ensuite appelé à la cohésion, la discipline, l’équité ainsi qu’à la protection des personnes et des leurs biens.



Sécurité : 47 soldats français tués sur le territoire malien depuis 2013



Au Mali depuis janvier 2013, 47 soldats français ont été tués. Les trois derniers ont perdu la vie ce lundi 28 décembre 2020 entre Hombori et Gossi dans le centre du pays. Leur véhicule « blindé » a heurté un engin explosif improvisé (EEI) dans la zone. Selon la ministre française des armées Florence Parly ces trois soldats sont morts dans l’accomplissement de leur devoir .la mission au cours de laquelle ces militaires ont été tués est une mission essentielle dans la lutte contre le terrorisme au sahel. À l’Élysée le chef d’état français a assuré les familles des victimes « de la reconnaissance et de la solidarité de la nation. » De son côté le chef d’État malien de la transition Bah N’Daw a présenté ses condoléances à la France et exprime sa « gratitude à la nation française pour son engagement au côté du Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. » « Je m’incline devant la mémoire de ces jeunes tombes en héros. » ajoute-t-il



Rassemblées par la Rédaction