Mali : mystère autour d’une frappe aérienne de Barkhane

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de remise officielle et de présentation des aéronefs acquis dans le cadre de la LOPM

Bamako, le 04 octobre 2017 à la base aérienne de Sénou. Le Président de la République a, en compagnie de son ministre de la défense, réceptionné deux avions de transport de troupes et deux hélicoptères de combat qui s`inscrivent dans le cadre de la Loi d`Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 2015-2019. Tweet

Que s’est-il passé dimanche dans un village du centre du Mali ? Une vingtaine de personnes ont été tuées, et des dizaines d’autres, blessées, auraient été recensées. L’État-major de l’armée française affirme avoir mené une attaque contre des djihadistes et non contre des civils. L’événement était un "mariage", selon des témoins maliens.



Bavure militaire ? Frappe ciblée contre des individus soupçonnés d’être des terroristes ?



Une vingtaine de personnes auraient été tuées dimanche à Bounti, dans le secteur de Douentza (entre Mopti et Gao, centre du Mali), et plusieurs dizaines d’autres auraient été blessées, dont certaines seraient dans un état critique.



Elles assistaient toutes au mariage d’un jeune couple dans ce village à majorité peule. "Nous avons reçu plusieurs blessés, sans toutefois connaître l’origine de l’incident", nous indique cet après-midi Médecins sans Frontières, dont une équipe de nationalité espagnole se trouve dans la zone.

