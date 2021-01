Commune de Tidermene dans la region de Menaka : La CMA accuse Barkhane du saccage et de l’interpellation M. Halatassane AG Rhissa et demande reparation - abamako.com

Commune de Tidermene dans la region de Menaka : La CMA accuse Barkhane du saccage et de l'interpellation M. Halatassane AG Rhissa et demande reparation
Publié le mercredi 6 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

Dans un communiqué rendu public sur son site, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) dénonce ‘’ un assaut de la Force Barkhane au domicile de M. HALATASSANE AG RHISSA 2ème vice-président de l’Autorité Intérimaire Communale de Tidermene dans la région de Ménaka’’. Pour la CMA, Barkhane doit une réparation morale envers HALATASSANE.





D’un constat presque général, l’armée française devient furieuse à chaque fois qu’elle perd des hommes sur le terrain. C’est dans ce contexte qu’un commando de la force Barkhane a procédé à l’interpellation de Halatassane Ag Rhissa, membre de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Dans son communiqué, la CMA a souligné que « c’est dans la nuit du 03 au 04 janvier 2021 que le détachement de la force française Barkhane a encerclé le domicile de Monsieur HALATASSANE AG RHISSA ‘’. Cette opération selon la coordination des ex rebelles ‘’s’est soldée par son interpellation et le saccage de son domicile familial à Ménaka. La CMA condamne sans réserve cet énième acte d’humiliation visant des personnalités respectées par tous, et (…)





MAHAMANE TOURÉ



NOUVEL HORIZON