Mali : Nominations personnelles au Conseil national de transition
Publié le mercredi 6 janvier 2021 | Le Républicain

Mise en place du bureau et des commissions du CNT

Bamako, le 31 décembre 2020. Réunis en séance plénière au Centre international de conférences de Bamako(CICB), les membres du Conseil national de Transition (CNT) ont élu les autres membres du bureau de l’organe. Ils ont également procédé à la mise en place des commissions générales et à l’élection de leurs bureaux. Tweet

Les travaux de cette séance plénière étaient présidés par le président du CNT, Colonel Malick Diaw, en présence des autres membres du CNT. Un seul point était inscrit à l’ordre du jour à savoir : les nominations personnelles. Ainsi, six membres du CNT ont été retenus pour représenter le Mali au sein du parlement panafricain. Il s’agit de Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, de Salif Keïta, Moctar Mariko, Mme Amina Fofana et de Aly Koné. Six autres membres du CNT ont été désignés pour le parlement de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Ce sont Hameye Founé Mahalmadane, Mohamed Ould Sidi Mohamed, Abdoul Karim Daou ; Mme Nana Aichata Cissé, Mariam Koné Koné, et Seydou Badini. Adoul Madjid dit Nasser Ag Mohamed Ansary, Marimathia Diarra, Boubacar Amadou Amadou Coulibaly, Salif Doumbia, Mme Fatoumata Namory Keïta ont été nommés pour le Comité Interparlementaire (CIP) de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine). Badjan Ag Hamatou, Moussa Ag Acharatoumane, Abdoulaye Gakou, Akli Ikan Ag Souleymane, Lassine Tounkara, Abdallahi Mouhamedoun Alansari, Amadou Keïta, Mme Zeinab Diawara, Mme Hawa Macalou sont des membres du CNT qui ont été choisis pour le CIP du G5-Sahel. Après l’adoption du règlement intérieur du CNT, le président du CNT, Colonel Malick Diaw a fait savoir que l’organe législatif de la transition est désormais doté de bureau et des commissions. « En outre, nous avons procédé à la désignation de nos représentants dans certaines organisations interparlementaires. Nous pouvons dire que le CNT est dorénavant bien structuré », a souligné le président du CNT, colonel Malick Diaw. Par ailleurs, il a souhaité l’union sacrée autour du Mali. Enfin, il a exhorté les membres du CNT à plus d’engagement patriotique.



Aguibou Sogodogo