Mopti : Accrochage meurtrier entre FAMa et Dozos - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mopti : Accrochage meurtrier entre FAMa et Dozos Publié le mercredi 6 janvier 2021 | L’Essor

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Un incident s’est produit entre les Forces armées et de sécurité et les chasseurs Dozos, lundi dans l’après-midi aux environs de 16 heures à Somadougou, Commune rurale de Sio dans le Cercle de Mopti.





Le bilan est de 3 morts : 2 chasseurs et 1 gendarme.

Selon nos sources, l’incident serait parti de l’interpellation d’un élément de la milice Dozo, en l’occurrence Sidi Diarra, par une patrouille des FAMa.



On aurait reproché au natif de Somadougou de détenir illégalement une arme de guerre. Face à son insistance de ne pas obtempérer à son arrestation, il aurait été abattu par les FAMa.

En représailles, les Dozos ont attaqué le poste de gendarmerie sur place. Au cours de la fusillade, un gendarme et un autre élément de la milice ont aussi trouvé la mort. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire.



Dramane COULIBALY

Amap-Mopti



Source : L’ESSOR