Conseil National de la Transition : Chato remplace l’imam Oumarou Diarra

Ça y est ! L’imam Oumarou Diarra, membre influent du M5-RFP qui a démissionné du Conseil National de la Transition, a été finalement remplacé par une dame connue dans le parlement malien. Il s’agit bien de l’ancien député élu à Bourem, Mme Haïdara Aissata Cissé dite Chato. Désignée le O4 janvier 2021, Chato annonce sa candidature pour la présidence du parlement panafricain dont elle est membre.

Le collectif des députés de la 6e législature vient de perdre un de ses membres influents : Mme Haïdara Aïssata Cissé qui a rejoint le CNT. En effet, depuis la démission de l’imam Oumarou Diarra, le nom de Chato était cité pour remplacer le démissionnaire. Le président de la Transition, par son décret N°2021_0001/PT-RM du janvier 04 janvier 2021, a confirmé cette information en désignant la députée sortante de Bourem comme membre du CNT.



Aussitôt désigné, le nouveau membre du CNT, organe législatif, a annoncé sa volonté de briguer la présidence du parlement panafricain dont elle est membre. « Bonjour chers républicains. Afin de continuer mon mandat et concrétiser ma candidature comme Présidente du parlement panafricain, je viens d’être nommée au CNT et je dois être désignée demain comme membre du parlement panafricain. Je remercie mon parti l’UMRDA qui m’a soutenu dans cette démarche et ceux d’entre vous qui ont fait tout ce qui était de leur possible pour que le Mali à travers ma modeste personne ne perde pas un poste aussi stratégique pour l’Afrique de l’Ouest en général et pour le Mali en particulier. Je demande vos bénédictions. Encore bonne année. On est ensemble », a-t-elle écrit.



Il faut rappeler que Chato était, depuis la 5e législature du Mali, membre du parlement panafricain.



