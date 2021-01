La Covid-19 peut-elle se propager pendant la période froide ? Les explications de Pr Soungalo Dao - abamako.com

Santé La Covid-19 peut-elle se propager pendant la période froide ? Les explications de Pr Soungalo Dao Publié le mercredi 6 janvier 2021

Le Pr Soungalo Dao, Médecin spécialiste des maladies infectieuses et Chef du centre de traitement de la Covid-19 à l’hôpital du Point G, explique que le froid pourrait potentialiser la fréquence et la gravité de la Covid-19 comme la grippe et reconnait aussi qu’il n’y a pas assez de recul dans le temps pour le confirmer. Il affirme que la Covid-19 sévit sous tous les cieux aussi bien dans les régions chaudes que froides du globe. D’après lui, les gens font une similitude entre la Covid-19 et la grippe, « la Covid-19 est plus mortelle que la grippe » Il s’agit de l’anosmie (perte de l’odorat) et de la dysgénésie (altération du goût).