Somadougou : Des routes barricadées par la population suite à un affrontement entre militaires et chasseurs « dosons » Publié le mercredi 6 janvier 2021

Suite à un affrontement entre chasseurs « dosons » et militaires en date de lundi 4 janvier, les habitants de Somadougou, une localité de la région de Mopti, ont décidé de bloquer les chemins. Selon les informations, il s’agit d’un affrontement né lors de la patrouille des FAMa dans la zone. Evènement au cours duquel, explique notre source, deux (2) chasseurs auraient été tués par l’armée pour refus d’obtempérer à la règle. Une situation qui a suscité la colère des autres chasseurs, en plus de la population. A ce jour mardi 5 janvier, nous avons appris que des négociations avaient été menées par les autorités responsables en vue de trouver un dénouement heureux à ce mal entendu.

État-major de l’Armée de Terre : Le colonel-major Felix Diallo passe le réveillon à Nara



Le chef d’État-major de l’armée de Terre, le colonel-major Felix Diallo s’est rendu le 31 décembre dernier, au commandement militaire de Nara pour célébrer le réveillon du nouvel An avec les Forces de défense et de sécurité. Il était accompagné de ses proches collaborateurs et du commandant du secteur 6, le colonel Aboubacar Yansary Sanogo. Il était porteur de message de soutien des plus hautes autorités de la Transition. Au cours de sa visite, il a saisi l’occasion pour présenter à la troupe ses vœux les meilleurs pour le nouvel An avant d’appeler les éléments à la discipline et au respect des mesures de commandement.



Éducation nationale : les parents d’élèves se réjouissent du report de la date de la rentrée des classes



Après la décision du ministre de l’Éducation nationale portant sur le report de la rentrée scolaire 2020-2021, l’association des parents d’élèves trouve cet acte salutaire puisqu’il va de la santé des élèves. À cet effet, l’ouverture officielle des établissements privés et publics est prévue pour le lundi 25 janvier 2021. À noter que cette décision a été prise suite à la progression inquiétante de la pandémie à coronavirus dans notre pays.



Police nationale : L’inspecteur général Moussa Ag Infahi passe le témoin au nouveau DG



Ce mardi 05 janvier 2021 a eu lieu la cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant de la Police nationale, l’inspecteur général Moussa Infahi et son successeur le contrôleur général Soulaimane Traoré. Cette cérémonie a marqué la présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile colonel Modibo Koné, ainsi que certains responsables de la Police nationale.



Protection civile : Remise de véhicules de fonction par le ministre Koné



Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis ce mardi 05 janvier 2021 des véhicules de secours à la protection civile. Ils sont composés de : 05 véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés ainsi que 02 camions-citernes incendie(CCI). Sur les 07 engins, cinq ont été financés sur budget national et les deux autres sont les fruits de la collaboration entre le gouvernement du Mali et celui du Japon. Ces véhicules permettront de renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile du Mali.



CHAN 2021 : L’équipe nationale locale entre à l’internat à Kabala



Les aigles locaux sont depuis ce lundi 04 janvier 2021 au centre sportif d’élite Ousmane Traoré de Kabala pour leur dernier stage de préparation pour la phase finale du championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Cameroun 2021. À rappeler que la compétition qui devait se jouer au Cameroun en 2020 a été reportée pour 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde. Parmi les 33 joueurs sélectionnés, 27 ont répondu présents le premier jour du stage. À noter que la sixième édition du CHAN se déroulera du 16 janvier au 07 février 2021.



Rassemblées par la Rédaction