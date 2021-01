L’ancien PM : Boubou Cissé introuvable - abamako.com

L'ancien PM : Boubou Cissé introuvable Publié le mercredi 6 janvier 2021

Où se cache Boubou Cissé ? Le dernier Premier ministre de l’ex-président IBK a disparu des écrans radar. Le parquet a indiqué que Boubou Cissé reste introuvable alors que les personnes accusées, le chroniqueur radio et activiste Mohamed Bathily alias « Ras Bath » le directeur général du PMU Vital Robert Diop, Mamadou Koné et Souleymane Kansaye ont eux été écroués.

La justice a inculpé six personnalités qui selon l’instruction seraient coupables « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et « d’actions de sabotage » contre les initiatives mises en place par les autorités de la transition.



L’affaire soulève des questionnements. A ce jour, aucun détail précis sur les faits reprochés à Boubou Cissé n’a été divulgué ; le parquet parle de déplacements et de contacts suspects de la part des accusés, d’actes qui « portent atteinte à la sécurité intérieure » et des « preuves sérieuses d’une entreprise criminelle » et des « actions de sabotage » des décisions prises par les autorités de la transition



Boubou Cissé avait le 23 décembre dernier nié toute implication dans un projet de déstabilisation « je tiens à prendre l’opinion nationale et internationale comme témoins de cette odieuse tentative de jeter le discrédit sur ma personne et l’idéal politique que je suis supposer incarner : je ne suis ni directement ni indirecte de quelconque que ce soit associé à un projet déstabilisation des institutions de mon pays, et je mets quiconque au défie d’en apporter la preuve contraire.



Le 24 décembre, des hommes armés non identifiés ont fouillé son domicile à Bamako à son absence.



Recrudescence de la covid 19



Reprise des cours le 25 janvier



Pas de retour à l’école en début janvier. Les cours de récréation étaient vides lundi. Les autorités ont préféré reporter la reprise des cours au 25 janvier dans les ordres d’enseignement. En cause la recrudescence des cas de la pandémie



L’évolution de la pandémie inquiète l’équipe de riposte et les autorités qui ont choisi d’exposer les élèves et étudiants au risque de contamination.



Georges. F. Traoré