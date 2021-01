L’EIGS poursuit sa progression meurtrière à la frontière Nigéro-Malienne: Plus de cent civils tués en moins d’une semaine - abamako.com

News Politique Article Politique L’EIGS poursuit sa progression meurtrière à la frontière Nigéro-Malienne: Plus de cent civils tués en moins d’une semaine Publié le mercredi 6 janvier 2021 | L’Indépendant

Responsable des milliers de morts civils et militaires en 2020, l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) poursuit sa progression meurtrière à la frontière nigéro-malienne. En moins d’une semaine, ce groupe compte déjà à son actif plus de cent civils tués au Mali et au Niger. Le massacre le plus récent s’est produit, le samedi 2 janvier dernier, dans des localités nigériennes près de la frontière malienne.





Source : l’Indépendant