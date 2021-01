Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu mercredi en début d’après-midi, 6 janvier 2021, le Vice-président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goita, porteur d’un message de condoléances. - abamako.com

News Politique Article Politique Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu mercredi en début d’après-midi, 6 janvier 2021, le Vice-président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goita, porteur d’un message de condoléances. Publié le mercredi 6 janvier 2021 | Présidence

Le Colonel Assimi Goita était « porteur d’un message de condoléances du Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali, SEM Bah N’Daw, à son frère le Président de la République SEM Issoufou Mahamadou, suite à l’attaque barbare ayant endeuillé le peuple frère du Niger », a-t-il indiqué à l’issue de l’audience.

L’attaque terroriste intervenue le samedi 2 janvier dernier contre les villages de Tchombangou et Zaroum Darey, Département de Ouallam, Région de Tillabéry, avait fait 100 morts parmi les habitants de ce deux villages, rappelle-t-on.

« Le Mali et le Niger sont deux frères inséparables », et tout problème qui concerne le Niger concerne également le Mali, a-t-il souligné, avant de présenter, « au nom du Président de Transition et à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées, au peuple frère du Niger »