Kylian Mbappé n'est plus le footballeur le plus cher du monde

Kylian Mbappé n'est plus le footballeur le plus cher du monde Publié le mercredi 6 janvier 2021

© Autre presse par DR

Kylian Mbappé , footballeur international français

L’attaquant anglais de Manchester United Marcus Rashford a détrôné Kylian Mbappé en tant que joueur le plus cher du monde, selon le nouveau classement de l’Observatoire du football du Centre international d’études sportives publié ce mercredi 6 janvier. L’attaquant du PSG est rétrocédé à la cinquième place.



L’Observatoire du football du Centre international d’études sportives (CIES) implanté à Neuchâtel, en Suisse, a publié mercredi 6 janvier sa nouvelle liste biannuelle des valeurs de transfert les plus élevées pour les joueurs du big-5 dans laquelle Kylian Mbappé occupe la cinquième position.



La liste, établie selon l’algorithme propre à l’Observatoire basé sur huit variables tels les performances, l’âge, la durée de contrat ou encore l’inflation, est trustée par l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford (23 ans) avec une valeur de 165,6 millions d’euros.



Le prix de Kylian Mbappé (22 ans), numéro un de l’an dernier rétrocédé à la cinquième position, est estimé à 149,4 millions d’euros. Son recul tient au fait que son contrat avec le club de la capitale expire dans un peu plus d’un an.



Kylian Mbappé en finale de Ligue des champions

© AFP 2020 DAVID RAMOS

Kylian Mbappé testé positif au Covid-19

La deuxième marche du podium est occupée par Erling Haaland (20 ans, Borussia Dortmund) à 152 millions d’euros, suivie de Trent Alexander-Arnold (22 ans, Liverpool) à 151,6 millions d’euros.

Bruno Fernandes (26 ans, Manchester United) est quatrième à 151,1 millions d’euros.



Antoine Griezman (29 ans, Barcelone) est à la 35e place à 83,4 millions d’euros.



Messi, Neymar, Ronaldo

Lionel Messi (seulement six mois de contrat) n’est que 97e (54 millions d’euros). Cristiano Ronaldo qui démontre des statistiques excellentes ne se classe que 131e (47 millions d’euros). Cela est principalement dû à son âge et à la durée relativement courte de son contrat avec la Juventus (jusqu’en juin 2022).



La valeur relativement faible de Neymar (32 millions d’euros) s’explique par son âge (28 ans), ses blessures à répétitions et son contrat échouant dans 18 mois.