Le patron de la Coordination des Mouvements associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud DICKO (CMAS) était avant hier chez le guide spirituel de Ançar dine International. Issa Kaou N’Djim a tenu à accompagner les membres de son club de soutien qui avait décidé de rendre visite à chérif Ousmane Madani HAIDARA pour solliciter ses bénédictions. Une occasion que M. Djim a mise à profit pour faire les éloges du Cherif de Banconi pendant qu’on annonçait un différend entre lui et l’imam DICKO.





Le président du club de Soutien à Issa Kaou N’Djim a laissé entendre lors de cette visite chez Haidara que les membres du club ont décidé de cette rencontre avant d’entamer leurs actions. ‘’ Lorsque nous avons informé M.DJIM de notre intention de venir voir Haidara, il a tenu à être présent ‘’ affirme-t-il.



Cette participation de Kaou N’Djim à la rencontre a été perçue par plusieurs observateurs comme une « opération de charme » entamée auprès de Haidara qui n ‘était pas avec eux lors des manifestations contre le régime IBK. Certains observateurs mettent surtout en exergue son intention de se trouver un nouveau mentor du moment où des propos sur son probable divorce d’avec l’Imam Mahmoud DICKO gagne du terrain. Des sources prochaines de DICKO affirment d’ailleurs que Kaou N’Djim n’est plus son porte-parole.





Mahamane TOURE



NOUVEL HORIZON