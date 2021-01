Attaque meurtrière du village de Bounty : La CNDH exige l’ouverture d’une enquête crédible - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Attaque meurtrière du village de Bounty : La CNDH exige l’ouverture d’une enquête crédible Publié le jeudi 7 janvier 2021 | Le Républicain

© aBamako.com par FS

Réunion du cadre de concertation FSI/Population/CNDH et autorité

Bamako, le 18 Novembre 2020, la CNDH a réuni dans sa salle de conférence, les FSI, FDS et la société civile autour du projet "Appui aux Forces de Sécurité des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre l`impunité et le renforcement de leurs liens avec la population". Tweet

Dans un communiqué rendu public, hier, mercredi 06 janvier 2021, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), présidée par Aguibou Bouaré, a exprimé sa très vive préoccupation face aux allégations de violations et d’abus des droits de l’Homme relatives à l’attaque, le dimanche 03 janvier 2021, du Village de Bounti, Cercle de Douentza, Région de Mopti, s’étant soldés par de nombreuses pertes en vie humaine. A cet effet, la CNDH a recommandé l’ouverture d’enquêtes crédibles, indépendantes, impartiales et diligentes en vue d’identifier les auteurs et complices des violations et abus dénoncés.



La CNDH, présidée par Aguibou Bouaré, s’est inclinée devant la mémoire des victimes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Selon la CNDH, les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, notamment la Loi Fondamentale et la Charte de Transition du Mali, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous incriminent l’atteinte aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à la sécurité et à l’Institution Nationale des droits de l’Homme. A cet effet, la CNDH a condamné avec fermeté les violations et abus des droits de l’Homme perpétrés. En outre, la CNDH a recommandé l’ouverture d’enquêtes crédibles, indépendantes, impartiales et diligentes en vue d’identifier les auteurs et complices des violations et abus dénoncés et appelle à rendre publics les résultats desdites investigations.



Elle réitère son appel pressant au Gouvernement à assumer ses responsabilités dans la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national. Dans son communiqué, la CNDH a invité les FaMA (Forces armées maliennes) et les encourage à lutter contre le terrorisme dans le strict respect du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Par ailleurs, la CNDH demande à l’Etat de lutter efficacement contre l’impunité sous toutes ses formes. Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Aguibou Sogodogo