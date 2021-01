Cedeao : la transition au Mali au cœur d’un sommet le 23 janvier à Abuja

© Présidence de CI par DR

Réunion consultative entre des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et les Membres du Comité National pour le Salut du Peule (CNSP), sur la situation sociopolitique au Mali

Réunion consultative entre des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et les Membres du Comité National pour le Salut du Peule (CNSP), sur la situation sociopolitique au Mali, à Accra (Ghana), ce mardi 15 septembre 2020