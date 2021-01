Mine d’or de Yatela : Le gouvernement adopte des mesures relatives à la gestion du Fonds de sa Réhabilitation et de sa Fermeture - abamako.com

Mine d'or de Yatela : Le gouvernement adopte des mesures relatives à la gestion du Fonds de sa Réhabilitation et de sa Fermeture Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Le Pays

Lors du conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021, le gouvernement de la République du Mali a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de gestion du Fonds de Réhabilitation et de Fermeture de la Mine d’Or de Yatela. Une Société minière qui a contribué à l’économie nationale et locale à hauteur de 383 milliards 445 millions de francs CFA à la date du 31 décembre 2018.



C’est sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances que le gouvernement de Moctar Ouane a adopté ces mesures en conseil des ministres, le mercredi dernier.



La mine d’Or de Yatela, Yatela-SA, se ferme, suite au retrait, pour des raisons internes, de l’un de ses principaux actionnaires, la société SADEX. Selon le communiqué du conseil des ministres, la société a élaboré pour l’occasion, un plan de réhabilitation et de fermeture de la mine d’Or de Yatela, qui prévoit également, selon lui, le financement de projets sociaux et communautaires au bénéfice des populations decette localité.



Le gouvernement, suite à l’adoption de ces projets de textes ouvre, notamment dans les écritures du Trésor public, un compte d’affectation spéciale pour recevoir les fonds destinés à ces activités de réhabilitation et de fermeture de la mine d’Or de Yatela.



Un fonds qui servira aussi, selon le communiqué du conseil des ministres, au financement des projets sociaux et communautaires au bénéfice des populations locales du site minier de Yatela S.A.



A noter que la Société d’exploitation des Mines d’or de Yatela-SA est une société d’économie mixte de droit malien, disposant d’un permis d’exploitation de l’or, de l’argent et des substances connexes et platinoïdes sur le périmètre de Yatela dans le Cercle de Kayes.



Issa Djiguiba