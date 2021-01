PRVM-FASO KO : Le secrétaire général de la section de la commune IV demande la démission du président - abamako.com

News Politique Article Politique PRVM-FASO KO : Le secrétaire général de la section de la commune IV demande la démission du président Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Point de presse sanctionnant l`Assemblée Générale du PRVM Fasoko

Le Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-Fasoko) a tenu, le dernier week-end du mois de décembre 2020, son Congrès Extraordinaire au Palais des Sports de Bamako. Il avait au menu des assises, la révision des Statuts et Règlement Intérieur et le remembrement du Bureau Exécutif National.





La rencontre qui était couplée au Congrès Ordinaire du Mouvement National des Jeunes et celui des femmes, a porté Mouvement National des Femmes M. Mahamadou Oumar Sidibé à la tête du parti. Toute élection qui n’est pas partagée par tous les militants.



Dr Abdoul Karim Goïta, Secrétaire chargé des questions électorales du Bureau Politique National soutenait quelques heures après le congrès que le président Mahamadou Oumar Sidibé n’a pas respecté les textes. Il a surtout expliqué sur le plateau d’une télévision locale que M. Sidibé n’a pas présenté et son bureau n’a pas démissionné avec cette élection.



Quelques jours plus tard c’est au tour du Secrétaire général de la section Commune IV du parti de demander sa démission. Aboul Salam Haïdara puisque (…)



Mahamane TOURÉ



NOUVEL HORIZON