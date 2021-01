Obsèques de Modibo Keïta : Plusieurs personnalités lui rendent hommage - abamako.com

Obsèques de Modibo Keïta : Plusieurs personnalités lui rendent hommage Publié le vendredi 8 janvier 2021

Des personnalités administratives, politiques, coutumières, traditionnelles et religieuses du pays ont rendu un vibrant hommage à l’ancien Premier ministre Modibo Kéïta dont les obsèques se sont déroulées hier dans son domicile à Kalaban-Coura.

Il faut rappeler que ce grand commis de l’État est décédé le samedi 2 janvier 2021 au Maroc à l’âge de 78 ans. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, des anciens Premier ministres, des chefs de partis politiques, des élus locaux, présents aux funérailles, ont témoigné les valeurs humaines et intellectuelles de l’illustre disparu. «J’ai l’habitude de le consulter pour toute grande décision que je devais entreprendre ou toute décision pour laquelle on m’a requis. J’allais toujours prendre ses conseils parce qu’il avait à donner. Il avait l’expertise à offrir. Le Mali a perdu un grand fils physiquement, moralement, intellectuellement», a souligné le chef de la diplomatie malienne, Zeïni Moulaye.

L’ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga a aussi salué la mémoire du «doyen». «Nous avons cheminé avec lui dans le gouvernement du président Alpha Oumar Konaré. Nous avons collaboré ensemble au temps d’ATT. C’est un grand commis de l’état, un patriote, un fervent musulman. Nous le pleurons tous. Que Dieu l’accueille dans son paradis», a-t-il prié.