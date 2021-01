Le Mali prépare, l’après fermeture de la mine d’or de Yatela - abamako.com

Le Mali prépare, l'après fermeture de la mine d'or de Yatela Publié le vendredi 8 janvier 2021

Au Mali, le conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021, le gouvernement de la République du Mali a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de gestion du Fonds de Réhabilitation et de Fermeture de la Mine d’Or de Yatela. Pour cela, le gouvernement a annoncé la fermeture prochaine de la mine d’or de Yatela.



Cette fermeture de la mine d’Or de Yatela, Yatela-SA, intervient suite au retrait, pour des « raisons internes, de l’un de ses principaux actionnaires, la société SADEX, et la société a élaboré pour l’occasion, un plan de réhabilitation et de fermeture de la mine d’Or de Yatela, qui prévoit également, le financement de projets sociaux et communautaires au bénéfice des populations détecte localité », rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Par ailleurs, la mine d’or de Yatela est détenue par l’IAMGOLD à 40 %, AngloGold Ashanti à 40 %, et le gouvernement du Mali à 20 %, la mine d’or de Yatela vient fermer leur porte au Mali. Il s’agit d’une société minière qui a contribué à l’économie Nationale et locale à hauteur de 383 milliards 445 millions de F CFA à la date du 31 décembre 2018.