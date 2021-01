Mali: Le ministre Mohamed Salia Touré annonce deux grands axes majeurs pour stimuler les reformes et favoriser la refondation de l’emploi et de la formation professionnelle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali: Le ministre Mohamed Salia Touré annonce deux grands axes majeurs pour stimuler les reformes et favoriser la refondation de l’emploi et de la formation professionnelle Publié le vendredi 8 janvier 2021 | croissanceafrique

© aBamako.com par A.S

Rentrée solennelle au Centre de formation professionnelle de Sénou

Bamako, le 07 janvier 2021. Le Centre de formation professionnelle de Sénou, inauguré en 2018, est officiellement opérationnel à la suite de la cérémonie de sa rentrée solennelle présidée par le Premier ministre, Moctar Ouane. Tweet

Ce jeudi 07 Janvier 2021, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a procédé à la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle 2020/2021. En présence du premier ministre Moctar Ouane, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Mohamed Salia Touré a profité de l’occasion pour annoncer la mise en place de deux grands axes majeurs à savoir : l’initiation d’un axe d’urgence et un axe de réforme et de la refondation de la formation professionnelle au Mali. La rencontre a enregistré la présence plusieurs hautes personnalités dont l’ambassadeur de France et celui de la chine.



Dans son allocution le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Mohamed Salia Touré a affirmé que « mon département a fait le choix d’initier deux grands axes majeurs notamment, un axe d’urgence et un axe de réforme et de la refondation de la formation professionnelle », a-t- il annoncé, le ministre de l’emploi et dela formation professionnelle. Et d’ajouter que l’ouverture de ce centre de senou, de Markala, de Sikasso, de Sebenikoro, la construction d’autres centres dans les régions du nord et du centre, la labélisation des entreprises à fort impact économique, les états généraux de la formation professionnelle, la mobilisation des compétences de la diaspora sont des perspectives de son département dans les jours à venir. Elles se tiendront dans le cadre de la vision du gouvernement dirigé par le premier ministre de la transition Moctar Ouane.