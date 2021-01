Colonel Assimi Goita à l’investiture du président ghanéen: plusieurs contacts bilatéraux - abamako.com

Colonel Assimi Goita à l'investiture du président ghanéen: plusieurs contacts bilatéraux Publié le vendredi 8 janvier 2021 | L'Essor

Le vice-président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, a participé ce jeudi 7 janvier 2021 à la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la République soeur du Ghana. C'est justement en marge de cette investiture que le colonel Goita s'est entretenu avec les présidents ivoirien, Alassane Dramane Ouattara et sénégalais, Macky Sall et le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans le Sahel.



Les deux jours de mission auront certainement permis au vice-président de la Transition de rassurer davantage ses interlocuteurs sur les avancées enregistrées par les autorités de son pays dans le cadre du processus de la Transition.