News Société Article Société Affaire Boubou Cissé: les avocats de l’ex-PM doutent des capacités de la justice malienne Publié le vendredi 8 janvier 2021 | L’Essor

Conférence de presse des avocats de Boubou Cissé

Bamako, le 8 janvier 2020 Les avocats de Boubou Cissé ont organisé une conférence de presse Tweet

Affaire dite de tentative de déstabilisation de la Transition : les avocats de l’ex-Premier ministre Boubou Cissé doutent de la capacité de la justice malienne à juger ce dossier. Ils l’ont annoncé ce vendredi 08 janvier 2021, lors d’une conférence de presse à Bamako. Alors que plusieurs de ses coaccusés sont arrêtés, le chef du dernier gouvernement d’IBK reste introuvable. Dans une interview accordée au journal « Le temps », Boubou Cissé a déclaré cette semaine, qu’il a peur pour sa vie et s’est mis en sécurité à l’intérieur du pays. Au même moment, les soutiens de Mohamed Youssouf Bathily dit « Ras Bath » se mobilisent aussi pour demander sa libération.









Marcel Céccaldi, un des avocats de l’ancien Premier ministre a indiqué que Boubou Cissé se mettrait à la disposition de la justice « s’il y avait une vraie justice » au Mali. Selon Maître Céccaldi, la justice malienne est incapable de tirer les conséquences d’un tel dossier. C’est pourquoi il prévoit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté des États de l’Afrique de l’Ouest. Introuvable, selon le Procureur, Boubou Cissé a affirmé dans une interview paru dans le journal « Le Temps » cette semaine « avoir peur pour sa vie ».



Boubou Cissé et 5 autres personnes sont accusés par la justice de tentative d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État. Ses 5 coaccusés ont tous été arrêtés. Il s’agit notamment du directeur général du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) Vital Robert Diop, Mamadou Koné et Souleymane Kansaye du Trésor national, Aguibou Tall, d’AGEFAU, une société de télécommunication et de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, activiste et chroniqueur radio. Les soutiens de ce dernier se mobilisent depuis quelques jours pour sa libération. Après une conférence de presse, ils ont tenté de marcher ce vendredi (08/01/21) à Bamako. Mais la manifestation a été interdite par le gouverneur qui a évoqué l’état d’urgence et le respect des mesures barrières.



L’avocat français de l’ancien Premier ministre Dr Boubou Cissé dénonce la « cabale politique » qui vise son client et soutient que le dossier dit de « tentative de déstabilisation des institutions » concernant son client est vide et est insoutenable dans un État de droit. Cependant il affirme que son client est disposé à être entendu par la justice malienne mais à condition que « les conditions d’une enquête juste et équitable soient clairement établies ».



Source : STUDIO TAMANI