Mali : Deux gendarmes tués vendredi à Léré, dans le Nord (Ministère de la Défense) Publié le vendredi 8 janvier 2021

Deux gendarmes en service à la Brigade territoriale de Léré, dans la Région de Tombouctou (Nord) ont été tués lors d’une attaque vendredi, annonce un communiqué du ministre de la Défense et des Anciens combattants publié le même jour.





Les deux gendarmes, poursuit le communiqué, ont été pris à partie « par des assaillants non identifiés qui ont, par la suite, pris la fuite.».

« Cette attaque est intervenue lorsque les deux éléments quittaient la Brigade territoriale pour rejoindre le check-point sur la route menant à Tombouctou », près de la frontière avec la Mauritanie, précise le communiqué.



« Le ministre de la Défense et des Anciens combattants salue avec le plus grand respect la mémoire de ces deux gendarmes, tombés en opération et morts pour le Mali dans le dur combat contre le terrorisme » et « prie pour le repos de leurs âmes », indique le texte.



Source: L’Essor