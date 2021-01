CHAN Cameroun 2021: Le Coach Nouhoum Diané publie la liste de ses joueurs - abamako.com

CHAN Cameroun 2021: Le Coach Nouhoum Diané publie la liste de ses joueurs Publié le samedi 9 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de l`entraineur de l`équipe nationale locale Nouhoum Diané

Bamako, le 08 Janvier 2021, l`entraineur de l`équipe nationale locale, Nouhoum Diané a publié au cours d`une conférence de presse la liste des joueurs qui doivent prendre part à la phase finale du Championnat d`Afrique des Nations Cameroun 2021. Tweet

L'entraineur national des aigles locaux Nouhoum DIANE a publié le vendredi 08 Janvier 2021, la liste des joueurs de l'équipe nationale locale du Mali pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN Cameroun 2021). Cette compétition se tiendra du 16 Janvier au 07 Février 2021.



Les footballeurs dont les suivent sont donc convoqués par le coach DIANE.



01. Djigui DIARRA Stade malien de Bamako

02. Cheick A.C SY 11 Créateurs

03 Aboubacar DOUMBIA Djoliba AC

04 Kalilou TRAORE Yeleen Olympique

05 Issaka SAMAKE Stade malien de Bamako

06 Sekou DIARRA 11 Créateurs

07 Siaka BAGAYOKO Djoliba AC

08 Moussa BALLO AS Réal

09 Samou SIDIBE Stade malien de Bamako

10 Mohamed CAMARA AS Réal

11. Mamadou DOUMBIA Stade malien de Bamako

12. Yacouba DOUMBIA Stade malien de Bamako

13. Barou SANOGO Djoliba AC

14. Drissa DIARRA ASB

15. Moussa KYABOU US KITA

16. ALY DESSe SISSOKO Stade malien de Bamako

17. Makan SAMABALY AS Réal

18. Sadio KANOUTE Stade malien de Bamako

19. Oumar CAMARA Djoliba AC

20. Ibrahim DEMBELE LC BA

21; Ibrahima SIDIBE AS Réal

22. Mamadou TRAORE Stade malien de Bamako

23. Mohamed HAIDARA AS Bakaridjan

24. Sekou Konaté Stade malien de Bamako

25. Mamaye F COULIBALY Stade malien de Bamako

26. Saiba DABO Guidars FC

27. Ousmane KAMISSOKO Guidars FC

28. Demba DIALLO Stade malien de Bamako

29. Mamadou COULIBALY Stade malien de Bamako

30. Moussa KONE Stade malien de Bamako

31. Bassekou DIABATE Yeleen Olympique

32. Zoumana SYMPARA AS Bakaridjan

33. Abdoulaye KANU FC Diarra