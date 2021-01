Coopération transfrontalière : Tengrela-Kanakono –Karamosso - éducation une école franco arabe internationale à la frontière avec le Mali des apprenants venus des villes frontalières des deux pays - abamako.com

Reprise des cours dans l`école dans une école franco arabe internationale à la frontière avec le Mali

Une belle découverte transfrontalière dans la formation et l’éducation a été faite le 05 janvier 2021, le jour de la reprise des cours au retour des congés de noel de l’année scolaire 2020-2021.Des élèves issus de la coopération transfrontalière entre la Cote d’Ivoire et le Mali ont exécuté avec brio l’abidjanaise l’hymne nationale de la Côte d’Ivoire sous l’œil vigilant des enseignants de cet établissement scolaire international fanco arabe privé situé à Kanakono à la lisiere de la frontiere avec le Mali et qui accueille les apprenants de 07 à 20 ans venus des villes du nord (korhogo, Boundiali…) , centre (Bouaké) et centre-est (Daloa) de la Côte d’Ivoire et des régions de Sikasso et Koutiala au Mali. En effet du ‘’madarassa’’ ou dougoumakala (école à même le sol) à une école internationale franco arabe située à la frontiere du Mali dans la sous –préfecture de Kanakono à 24 kilomètres de la ville de Tengrela au Nord de la Côte d’Ivoire, ce centre de formation accueille plus de six cents (600) élèves. Les niveaux scolaires vont de la maternelle à la classe de 3e et les matières enseignées sont l’arabe, le français, a- t-on constaté.



Cette reprise des classes du retour des congés de noël nous a permis de constaté à l’intérieur d’une grande cour d’une superficie de plusieurs hectares de nombreux apprenants réunis autour d’un mat ou flotte fièrement au sommet le drapeau ivoirien multicolores orange ,blanc et vert. L’hymne nationale ivoirienne est chantée par ces élèves décemment habillés dont des filles sont soigneusement voilées accompagnés. Ils étaient accompagnés de leurs encadreurs. Ils étaient tous là pour ‘’le salut aux couleurs’’ ou la montée du drapeau. un acte du civisme, du patriotisme a déclaré le directeur de l’école Diarra Sekou Amadou Tidiane. Une visite des classes a laissé voir des tableaux noirs et des bâtons de craies sur lesquels on pouvait remarquer des cours en arabe et des tableaux de conjugaison ou de grammaires en français distillés aux apprenants.



Outre l’aspect pédagogique nous avons eu la curiosité de voir le volet spirituel, dont est doté ce grand imam de Diarrasso, El Hadji Diarra Kassoum qui a hérité des enseignements coranique de feu son père El hadji imam marabout Diarra Sekou Tidiane. Du village Diarrasso (faubourgs) qui est l’origine de cet enseignement arabe par le grand imam feu Diarra Sekou Tidiane dont la tombe est contiguë au domicile de son fils-successeur l’actuel grand marabout El hadji Diarra Kassoum sont tous deux visités à longueurs de journée par des visiteurs de tout rangs et toutes catégorie sociales .Ils viennent de partout , des villes de la Côte d’Ivoire, des pays voisins, de la diaspora africaine en Europe et aux Etats Unis (USA).Ils sont là pour être oint des prières et bénédictions du guide spirituel Kanakono…



En effet El hadji Diarra Kassoum est le fondateur de l’école privée internationale franco-arabe ‘’Madarassotou Sabil Al Hi Dayatou ‘’un produit de la coopération transfrontalière rencontré .Approché il a sans faux fuyant donné l’origine de création de cette structure éducative internationale « nous sommes nés dans l’enseignement de l’école coranique dite ‘’madarassa’’ ou ‘’dougoumakala’’ qui veut dire l’enseignement du coran à même le sol ou école par terre que nous avons bénéficié de feu notre père Diarra Sekou Tidiane . Et après moult observations, on a constaté que l’enseignement ne profitait pas aux apprenants comme nous l’avons souhaité. Les apprenants sont dispersés, vont à l’aventure...sans plusieurs cordes à leurs arcs. Nous avons décidés de pérenniser les acquis et de les ’élargir à l’introduction de l’enseignement du français. Et avons sollicité auprès de notre maitre de faire du’’ madarassa’’ un enseignement franco -arabe.. Notre père qui était notre maitre coranique a passé trois années de réflexion avant d’accepter notre doléance. Que de péripéties après son acceptation d’intégrer l’enseignement du français. D’abord trouver le site pour la construction de l’école. Le site qui nous a été attribué dans les années 1980 était l’endroit où la foudre descendait régulièrement. Et par la grâce de Dieu, la foudre n’est plus descendu au et nous avons construit le premier bâtiment de l’ école franco arabe, construction d’une mosquée, réalisation, d’un forage, constructions des logements de maitres» a précisé l’imam Diarra Kassoum de Kanakono.



Avant de poursuivre « Le premier maire de la commune de Kanakono a dit que l’endroit qui nous été octroyé et acheté à plus d’un millions FCFA et fonctionné pendant plus de sept ans est réclamé par les propriétaires qui veulent qu’il leur soit restitué. Tous les bâtiments ont été ensuite détruits. Et nous sommes reparti à la case départ avec l’enseignement ‘’‘dougoumakala. Sylla Adama qui a suivi a cru en nous et voyant le bien-fondé de cette école internationale qui accueille des enfants de partout nous a octroyé un autre site pour construire la dite école. Nous nous trouvons actuellement sur ce site ou nous avons construits cinq bâtiments de plusieurs classes, une maternelle ? des élèves dont l’âge est de 07 à 20ans.Des logements des enseignants, une pompe a motricité humaine, une mosquée, un internat, un réfectoire pour la restauration des élèves. Car des parents viennent inscrire leurs enfants en début d’année et ne viennent qu’en fin d’année pour les prendre. Cependant nous nous veillons sur ces enfants comme nos propres enfants, santé, restauration, habillement ».



Pour le grand guide spirituel de l’islam « nos objectifs visés sont de donner une l’éducation saine, la formation à nos enfants et les, protéger aux vices et vicissitudes de la vie, afin qu’ils puissent se prendre en charge être serviable à leurs familles et à la nation. Notre ambition est de faire de cette école une école d’excellence, un lycée ou l’anglais est enseigné, un lycée avec toutes les commodités pédagogiques et infrastructurelles, créer des centres de formations aux métiers dans le département de Tengrela afin d’outillés nos apprenants »Diarra Kassoum a terminé par des prières à l’endroit du chef de l’Etat « . Nous adressons des prières et bénédictions au président de la république S.E.M Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement, à nos filles et fils ministres de la bagoué Kandia Camara qui est notre tutelle, Marietou Koné , Bruno Koné, le président du conseil régional de la bagoué Bamba Siama et l’honorable Mariam Koné député de Tengrela . » a conclu le guide spirituel.



Aly OUATTARA