News Économie Article Économie Départements ministériels : Dans le secret de nominations des DFM Publié le samedi 9 janvier 2021 | Aujourd`hui

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet

Le décret No 2020- 0347/PT-RM du 29 décembre 2020 a formalisé la nomination des directeurs des Finances et du Matériel (Dfm). Ce chamboulement du monde financier a défrayé la chronique à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 23 décembre dernier. Comment ces Dfm ont-ils été nommés ? Nos investigations de plusieurs semaines ont permis d’être dans les ténèbres du secret de ce grand mouvement du Ministère de l’Économie et des Finances.

C’est dans le souci de préserver les deniers publics que l’ex-Premier ministre, Dr Boubou Cissé, avait décidé de placer directement les Dfm sous tutelle du ministre des Finances. Donc aucun ministre ne pouvait choisir ou relever son Dfm. L’actuel ministre de l’Économie et des Finances n’a pas dérogé à la règle. Mais il a été coopératif et souple dans les nominations des Dfm. Il a profité des différents arbitrages interministériels pour demander à ses homologues de se prononcer sur l’avenir de leurs Dfm respectifs. Ils avaient la latitude de proposer un autre ou d’en proposer. C’est là où beaucoup de ministres ont émis le souhait de changer leur financier. Immédiatement, des noms ont été donnés au ministre des Finances. Quand il s’est agi de passer à la vitesse supérieure, il s’est lui-même déplacé dans les différents départements pour prendre les CV des Dfm proposés.



A l’issue du Conseil des ministres où la décision devait être prise, le Premier ministre Moctar Ouane n’était pas trop d’accord. Face aux différentes contestations de certains ministres, il a fini par laisser couler le bateau des Dfm.



Le mercredi 16 décembre 2020, les différentes propositions sont peaufinées pour être entérinées. Le président de la Transition, Bah N’Daw, était absent du pays. Les nominations furent reportées au 23 décembre. Déjà la rumeur avait couvert Bamako et les nouveaux promus avaient l’information. Il ressort de nos investigations que des ministres ont choisi leur Dfm, d’autres ont confirmé les anciens. Parallèlement, des Dfm ont été nommés par d’autres canaux. Au moment où nous mettons sous presse cet article, les nouveaux Dfm n’ont pas encore pris service. Kassoum THERA