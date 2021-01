CHAN 2020 : la liste du Mali avec un joueur de la CAN 2019 - abamako.com

CHAN 2020 : la liste du Mali avec un joueur de la CAN 2019 Publié le samedi 9 janvier 2021

© Autre presse par DR

Equipe nationale: Les Aigles du Mali

Le sélectionneur A’ du Mali, Nouhoum Diané, a communiqué vendredi sa liste de 33 joueurs retenus pour le CHAN 2020 (l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux). Dans ce groupe composé notamment de 12 joueurs issus du Stade Malien, on retrouve le portier du club de la capitale, Djigui Diarra, titulaire en sélection A, avec qui il a notamment disputé la CAN 2019.



Opposés au Cameroun (pays hôte), au Burkina Faso et au Zimbabwe dans le groupe A, les Aigles locaux s’avanceront avec ambition. «L’objectif du Mali lors de cette 6e édition du CHAN est clair. Nous partons chercher le trophée au Cameroun. Si on se fixe de tel objectif, on se donne les moyens pour le faire. Je pense que nous sommes capables de le faire», a lancé Diané.