Une vue de soldats de la Légion étrangère présents dans le cadre de l`opération Barkhane.

Que s'est-il passé à Bounti dans la région de Douentza au centre du Mali ? Après une frappe aérienne, dimanche 3 janvier, les armées françaises et malienne assurent avoir touché des éléments terroristes ; de leur côté, des villageois et une association de défense des peuls affirment - au contraire - que cette frappe a tué 19 civils venus assister à un mariage. Ce que Barkhane dément fermement.



L'armée française affirme s'être rendu sur place. Selon les constatations effectuées sur place : les hommes tués étaient bien des terroristes, assure l'armée française.



Jeudi soir déjà, dans un communiqué de l'État-major, l'armée française détaillait son opération nommée Éclipse. Avant la frappe, ils avaient observé la zone, assure l'armée, certifiant la nature de ce rassemblement et excluant la présence de femmes et d'enfants sans donner plus de précision. Une frappe aérienne, « trois bombes », menée par un drone et deux avions de chasse aurait alors permis de « neutraliser une trentaine de terroristes ». Chose rarissime, pour étayer sa version Barkhane donne même les coordonnées précises de cette frappe.