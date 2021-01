36 militaires de l’Eurocorps quittent Strasbourg-Entzheim pour le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 36 militaires de l’Eurocorps quittent Strasbourg-Entzheim pour le Mali Publié le samedi 9 janvier 2021 | L'Alsace.fr

Tweet

Ils ont embarqué pour le Mali ce vendredi : 36 militaires de l’Eurocorps ont décollé de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à bord d’un avion de transport militaire A400M de l’armée espagnole. Ils rejoignent le pays où sont tombés deux militaires du régiment de Hussards de Haguenau, le samedi 2 janvier : la sergente Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser (promus respectivement sergente-cheffe et brigadier-chef à titre posthume). Un théâtre de guerre dans lequel six soldats français, issus du 1er régiment de tirailleurs (basé à Épinal, dans les Vosges), ont été blessés lors d’une attaque ce vendredi, à Gao.



Le général de corps d’armée Laurent Kolodziej, commandant de l’Eurocorps, s’est rendu à l’aéroport d’Entzheim pour s’adresser à ces soldats et pour souligner l’importance de leur mission « difficile ».



’Eurocorps débute ainsi son engagement dans le cadre de la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM-MALI) sous le commandement du général de brigade espagnol Fernando Luis Gracia Herreiz. Actuel chef d’état-major adjoint de la division opérations de l’Eurocorps, il sera le commandant de la force l’UETM MALI jusqu’en juillet 2021.



Près de 70 militaires espagnols, français, allemands, belges, luxembourgeois et roumains, issus de l’état-major multinational strasbourgeois, seront progressivement déployés jusqu’à la fin janvier à Bamako et Koulikoro au sein des Mission force headquarters (MFHQ), de l’Advisory task force (ATF) et de l’Education training team force (ETTF).



Entre 2021 et 2022, l’Eurocorps va être engagé dans quatre rotations de missions européennes de formation (EUTM) au Mali et en République centrafricaine successivement placées sous le commandement d’un officier général de l’Eurocorps (espagnol et allemand pour le Mali, français et belge pour la République centrafricaine). Au total, 240 militaires de l’Eurocorps seront déployés pour ces missions.

L'Alsace.fr