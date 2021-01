Nara : Les FAMa montent encore la pression - abamako.com

Hier samedi 09 janvier 2021, vers 13h15, une mission du GTIA WARABA de retour d'une escorte est tombée dans une embuscade des éléments GAT. C'était entre Mourdiah et Nara, à 03 km après le village de Kaloumba. Les FAMa ont vigoureusement réagi et ont pris le dessus sur l'ennemi. Le bilan est : côté ami, pas de mort ni de blessé. Côté ennemi, deux (02) morts, deux (02) motos et un (01) PM récupérés. La mission a ensuite continué sa route sur Nara.

