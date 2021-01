Tentative de déstabilisation de la transition: L’UNTM rétropédale? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tentative de déstabilisation de la transition: L’UNTM rétropédale? Publié le dimanche 10 janvier 2021 | L’enquêteur

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de l’UNTM

Bamako, le 12 avril 2017 l’UNTM a tenu une Conférence de presse à la bourse de travail Tweet

Après des grèves de 72 heures et de 120 heures de la plus puisante centrale syndicale du Mali en occurrence l'UNTM (l'union nationale des travailleurs du Mali), le gouvernement de la transition a décidé de prendre le terreau par les cornes. Après d'intenses négociations la semaine dernière souvent avec des menaces voilées selon certaines sources, l'UNTM et le gouvernement sont sur le point de se mettre d'accord sur l'harmonisation des grielles indiciaires dès ce mois de janvier. La grève illimitée sera-t-elle évitée?