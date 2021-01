MEDIA : Bradox, nouveau DG du groupe M7 TV & Emergence FM - abamako.com

Publié le dimanche 10 janvier 2021 | Mali Tribune

Ahmadou Diarra, plus connu sous le nom de Bradox, vient d’être promu nouveau directeur général du groupe de Presse M7 TV et Emergence FM. Jusqu’à sa nomination, Bradox était le responsable de l’information de Cherifla TV. A ce poste, il avait réussi à entrainer cette télévision d’obédience confessionnelle, à produire une information de qualité et à se positionner parmi les médias de référence au Mali.

Après avoir animé «Flash Hip Hop» dans «Jouvence et Samedi Loisirs» et d’autres émissions du genre sur l’ORTM, Bradox a roulé sa bosse du côté de la France et des Etats-Unis, avant de revenir. Il a été ensuite sollicité en 2004 par le promoteur d’Africable Télévision pour dynamiser les émissions de variétés musicales et d’informations culturelles sur la chaîne du continent.



A la tête du groupe de Presse M7 TV et Emergence FM, il aura le défi de placer le média parmi ceux qui comptent au Mali. Ce n’est pas au-dessus de ses moyens, au vu de ce qu’il a réussi déjà à d’autres niveaux.



Bon vent à Bradox !



A K.