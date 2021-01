Youba Dramé : « Je veux défendre les couleurs du Mali » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Youba Dramé : « Je veux défendre les couleurs du Mali » Publié le dimanche 10 janvier 2021 | Afrik.com

© Autre presse par DR

Youba Dramé

Tweet

L’une des révélations de la première partie de la saison dans le championnat d’élite de la république thèque, Youba Dramé (22 ans), transfuge d’Ústí nad Labem, qui a rejoint l’été dernier les rangs du FC Fastav Zlin, rêve de défendre les couleurs du Mali. Le milieu excentré droit ou côté gauche franco-malien, en a fait un objectif et travaille dur pour y parvenir. Il s’est confié à AFRIK.COM.



Entretien



Comment Youba Dramé s’est-il retrouvé dans le milieu du football professionnel ?



J’ai démarré le foot assez tard en club (…), entre 10 et 11 ans. Je faisais du tennis avant, mais j’ai toujours joué au foot dans le quartier, avec les amis. Donc, j’ai joué dans le club du RC Olympique Agathois de ma ville Agde jusqu’en sénior, c’est-à-dire l’équipe première qui était en CFA2 (aujourd’hui National 3, ndlr). Je m’entrainais avec l’équipe première, en faisant quelques entrées. Sinon, je jouais surtout avec la réserve.



Comment êtes-vous arrivé en République Tchèque ?



C’est grâce à une personne de ma ville, qui était en contact avec un agent qui envoyait des joueurs vers la République Tchèque. C’est ainsi qu’il m’a parlé du projet pour partir à l’étranger, comme quoi c’était un projet intéressant. J’ai eu du coup cette opportunité de partir en essai dans un club. Les choses se sont bien passées pour moi et j’ai signé à Ústí nad Labem, en 2ème division.



Aviez-vous du mal à vous adapter dans ce pays d’Europe Centrale ?



C’était ma première expérience à l’étranger. Les premiers mois n’ont pas été faciles, le temps de s’adapter au pays et à la langue… Donc, c’était un peu compliqué. Je n’ai pas beaucoup joué au départ, étant donné que c’était la deuxième partie de la saison. Ensuite, la nouvelle saison a démarré, je n’ai pas beaucoup joué non plus, mais je faisais quelques entrées. Lors de cette deuxième partie, j’ai contracté une longue blessure au pied (fracture du métatarse, ndlr), qui a durée 4 à 6 mois. Après cette blessure j’ai pu enchaîner les matchs, lors de la saison suivante, c’est-à-dire la saison passée où j’ai terminé avec 10 buts et j’ai eu l’opportunité de signer en première division, au FC Fastav Zlin.