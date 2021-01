Entreprenariat jeunes : le président de l’association Entreprendre pour Servir le Mali Échanges avec Mossadeck BALLY - abamako.com

News Société Article Société Entreprenariat jeunes : le président de l’association Entreprendre pour Servir le Mali Échanges avec Mossadeck BALLY Publié le lundi 11 janvier 2021 | Le Pays

Le président de l’association Entreprendre pour Servir le Mali, Ousmane Moumouni Guindo a eu, le weekend end dernier, une rencontre par visioconférence avec Mossadeck BALLY, PDG du Groupe Azalaï Hôtels. Le but de ladite rencontre était tout d’abord de présenter l’association Entreprendre pour Servir le Mali – ES MALI à l’hôte du jour, et lui adresser une invitation pour un événement à venir.

La délégation de l’association Entreprendre pour Servir le Mali, selon son président, était composée de: Monsieur Ousmane B Kissima Doucoure , Secrétaire Général, Monsieur Mahamadou Moustapha Lam, Président du Pôle Plan, Stratégie et Innovation, et Madame Aminata_KONATE, Représentante du Président du Pôle Promotion de l’Entrepreneuriat, Formation et Emploi qui ont tour à tour prit la parole durant les échanges.



A en croire Ousmane Moumouni Guindo, leur invité du jour, Mossadeck BALLY qui se dit satisfait par cette rencontre et par les différents exposés, leur a prodigué des conseils tout en se disant disposer à accompagner ES-Mali pour atteindre ses objectifs.



Pour rappel, ES-Mali est une association créée en 2017 qui a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes au Mali. De ce fait, elle organise des formations, des conférences sur l’entrepreneuriat et plusieurs autres activités sociales.



La Rédaction