Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation : Communiqué de presse Publié le lundi 11 janvier 2021 | L'aube

Après la cérémonie traditionnelle de montée des couleurs du Drapeau Malien, instituée chaque premier lundi du mois et regroupant tout le personnel du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a tenu ce lundi 04 janvier 2021, à 8 heures , la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an du personnel à Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant – Colonnel Abdoulaye MAIGA.

Cette importante cérémonie qui s’est déroulée dans la cour du département, a regroupé, le Secrétaire général, les membres du Secrétariat général et du Cabinet, les Directeurs des services centraux, des structures rattachées et organismes personnalisés, le Gouverneur du District de Bamako, Monsieur Baye KONATE et l’ensemble des travailleurs.



En cette heureuse circonstance, le porte-parole du personnel, Monsieur Aboubacar SIDICKI DJIRE, Inspecteur en Chef de l’Intérieur, a remercié le Ministre de l’Administration territoriale pour son leadership, sa vision hautement stratégique et pour ses heureuses initiatives ( Mesures relatives au respect des règles déontologiques, au respect des mesures barrières contre la COVID-19, à l’amélioration des conditions de travail des représentants de l’Etat, au retour de l’Etat dans les régions du Nord, à la gestion de l’état civil…).



Par ailleurs, Il a réitéré au Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, l’engagement de l’ensemble du personnel, prêt à se mettre à sa disposition pour l’accompagner dans l’atteinte des objectifs et la réussite de sa mission.



Au nom de l’ensemble du personnel, il a formulé au chef du département en charge de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et à sa famille, les meilleurs de vœux de santé, de paix, de bonheur et de succès pour l’année 2021.



En retour, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a remercié ses collaborateurs pour le travail remarquable accompli en 2020.



En appelant à la consolidation des acquis, le Ministre de l’Administration territoriale, le Dr Abdoulaye MAIGA, s’est réjoui de l’engagement du personnel et les a exhorté à rester mobiliser, souder et solidaire afin de relever les défis majeurs du département notamment : l’organisation d’élections générales crédibles transparentes apaisées et l’opérationnalisation des nouvelles régions.



A l’occasion, le Chef du Département a fait des prières pour les collègues qui nous ont quittés et a souhaité prompt rétablissement aux malades.



Pour clore, le Ministre a souhaité une bonne et heureuse année à toutes et à tous dans un esprit de paix et d’abnégation au service exclusif du Mali.



Madame CAMARA Fata MAIGA



Conseiller Technique/MATD