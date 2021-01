Grippe aviaire au Sénégal : Plus de 40.000 volaille abattue - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Grippe aviaire au Sénégal : Plus de 40.000 volaille abattue Publié le lundi 11 janvier 2021 | L’aube

© Autre presse par DR

Diary Sow, «meilleure élève du Sénégal»

Tweet

Le Sénégal a abattu en début d’année plus de 40.000 volailles à la suite de l’apparition fin 2020 d’un foyer de grippe aviaire dans une ferme privée dans l’ouest du pays, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de l’Elevage.

Un total de 42.000 volailles a été abattu le 2 janvier dans une ferme à Pout, dans la région de Thiès (ouest), a indiqué à l’AFP un responsable du ministère.



La mort de près de 60.000 volailles les semaines précédentes avait alerté les services de l’élevage qui ont contacté un laboratoire dont les analyses ont révélé le foyer de grippe aviaire, a dit ce responsable, sans plus de détail sur la souche à l’origine de la maladie.



“La grippe aviaire a été confirmée le 30 décembre par le laboratoire. Le foyer (de grippe aviaire) a été ensuite étouffé (avec l’abattage des bêtes). Les enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine de la contamination”, a-t-il ajouté.



Les opérations d’abattage ont été menées en coordination avec notamment le ministère de l’Agriculture et l’Organisation mondiale de la santé animale.



Le Sénégal a été jusqu’ici épargné par la grippe aviaire.



Le pays a depuis 2005, à la suite de l’épidémie alors déclarée dans le monde, fermé ses frontières aux produits avicoles pour éviter une contamination.



“Il y a pour autant des importations frauduleuses. Des gens vont nuitamment dans des pays voisins pour amener des produits avicoles dans le pays. C’est une source probable de contamination”, a affirmé le responsable du ministère