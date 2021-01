Motos taxis: Laisser-aller dangereux flagrant - abamako.com

Motos taxis: Laisser-aller dangereux flagrant Publié le lundi 11 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Dépuis l’avènement de ce transport, les choses vont vite, bien qu’il n’émerge plus dans l’informel. Sauf que le manque de vigilance des autorités routières ouvre la voie à des attitudes indésirables.





Bientôt trois (03) mois que les motos taxis ont fait irruption dans la vie des Bamakois. De plus en plus, elles sont prisées par chacun pour leur utilité. Avec des prix auparavant donnés dans la confusion, les tarifs commencent à se dessiner selon les tronçons. Sauf que les nouveaux venus de la circulation routière sont souvent en violation du code de la route !



La vie des usagers est en danger avec la façon de transporter les passagers. Il est désormais fréquent de voir trois personnes sur une moto à but lucratif, parfois quatre (04). Un geste inquiétant pour la sécurité des usagers. Cela est chose courante dans la capitale où policiers et acteurs censés interpeller sont passifs. Ce risque pour la sécurité des usagers, non moins violation du code de la route, peut ouvrir la voie à des accidents.



BAMOÏSA



NOUVEL HORIZON