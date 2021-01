Quand le ministre Mohamed Salia fait la promotion de l’informel - abamako.com

« L’informel tue l’économie », a déclaré l’économiste bissau-guinéen Carlos. C’était lors de son passage à Bamako en 2017, à la faveur de la rentrée annuelle du Réseau des Entreprises de l’Afrique de l’Ouest (REAO), où il avait animé un débat en présence du Premier ministre de l’époque ainsi que du ministre de l’Economie et des finances. Contrairement à Lopez qui pense que l’ « informel est un frein pour le développement d’un pays » l’actuel ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, semble plutôt déterminé à faire une promotion spéciale. Tenez-vous bien. Depuis son avènement à la tête de ce département, le ministre Touré a décidé de faire la promotion des activistes et vidéomans. C’est du moins ce qu’on a pu tirer de ses différentes missions à l’intérieur du pays, dont le derrière remonte au 23 décembre à Bandiagara, dans le cadre de la 3e édition de la bourse de l’emploi et de la formation professionnelle. En effet, sur une dizaine de journalistes présents pour la couverture, la moitié était constituée d’activistes, au grand dam de la presse conventionnelle qui paye dont les impôts et taxes contribuent aux services d’assiettes de l’Etat. Ainsi Mohamed Salia opte pour la prime à l’informel.