Les avocats de la défense dénoncent » un complot contre Boubou Cissé pour l’empêcher d’être candidat à la présidentielle et des cadres pour leurs postes « - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les avocats de la défense dénoncent » un complot contre Boubou Cissé pour l’empêcher d’être candidat à la présidentielle et des cadres pour leurs postes « Publié le lundi 11 janvier 2021 | L’Indépendant

© aBamako.com par A S

Conférence de presse des avocats de Boubou Cissé

Bamako, le 8 janvier 2020 Les avocats de Boubou Cissé ont organisé une conférence de presse Tweet

Pour la première fois, les avocats des détenus et de l’ex-Premier ministre Boubou Cissé, recherché par la justice, se sont exprimés, au cours d’une conférence de presse, sur les interpellations de leurs clients et les griefs qui leur sont portés. Selon l’ancien bâtonnier Me Kassoum Tapo, l’un des conseils de l’ex-chef du gouvernement, cette affaire est un complot pour empêcher Boubou Cissé d’être candidat à la présidentielle et contre les autres pour leur postes.





Source: l’Indépendant