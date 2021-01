Forum virtuel de la FAPBEF de l’UEMOA sur la ‘’ Banque de demain’’: Intégrer les nouvelles technologies afin de créer de nouveaux services répondant aux attentes des clients - abamako.com

Forum virtuel de la FAPBEF de l'UEMOA sur la '' Banque de demain'': Intégrer les nouvelles technologies afin de créer de nouveaux services répondant aux attentes des clients Publié le lundi 11 janvier 2021 | L'Indépendant

La Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers de l’UEMOA (FAPBEF-UEMOA), présidée par Bréhima Amadou Haïdara, président de l’APBEF-Mali et Directeur Général de la BDM-SA, a tenu, le jeudi 7 janvier, de façon virtuelle, son Forum annuel dont le thème portait sur » les enjeux de la Banque de demain « . La session, qui a regroupé les présidents des APBEF et des patrons des banques et établissements financiers de la zone monétaire sousrégionale, a permis de passer au peigne fin les différentes thématiques rattachées à » la Banque de demain » qui passera par « l’intégration des nouvelles technologies afin de créer de nouveaux services répondant aux attentes des clients « .





L’année dernière, la FAPBEF avait inscrit ce Forum à son programme pour se tenir à Dakar, mais avec la Covid-19 frappant le monde entier et bouleversant totalement les habitudes, c’est par écran interposé qu’il s’est tenu finalement.



Pour le président de la FAPBEF, Bréhima Amadou Haïdara, cette pandémie a démontré l’impérieuse nécessité de s’adapter aux mutations mondiales. C’est ainsi qu’il a estimé que le système bancaire, pour l’atteinte des objectifs de développement et même de survie, se doit d’innover et de s’adapter aux évolutions qui s’imposent à tous. Afin d’accompagner cette démarche, la FAPBEF-UEMOA a décidé d’organiser cette conférence virtuelle (webinaire) avec pour thème général « Les enjeux de la banque de demain ».



Cet événement vise à trouver les réponses durables aux problématiques de la digitalisation et de l’avenir de la banque, tout en permettant une prise de parole forte de la FAPBEF. Il a été un moment privilégié pour échanger et permettre à chacun de partager son savoir et savoir-faire, dans des domaines variés relatifs à la banque d’une part pour proposer des produits innovants en direction des clients des services financiers, d’autre part.



Bréhima Amadou Haïdara d’estimer que « la banque de demain se prépare aujourd’hui à travers des actions communes et concertées, pour un partage à bon escient des résultats, certes dans la compétitivité et une saine émulation. C’est là un chantier qui s’ouvre à la FAPBEF et à ses membres « . A quoi ressembleront les services bancaires dans 10 ou 15 ans ? Difficile de le prédire, alors même que les services financiers n’ont pas encore connu de réelle disruption, à l’instar d’autres industries.



Néanmoins, précise-t-il, » une chose est certaine : la capacité des acteurs – banques traditionnelles, comme nouveaux entrants – à intégrer les nouvelles technologies, à répondre aux attentes des consommateurs et à créer de nouveaux services sera la clé de la construction de la banque de demain.



Gérer son épargne et ses placements en temps réel grâce à son assistant virtuel, faire ses achats en magasin sans passer par une caisse, se rendre dans son agence bancaire digne d’un concept store avec un showroom 3.0… Ceci n’est qu’une illustration, déjà bien réelle, du monde de demain, un monde qui aura franchi un pas de plus dans la digitalisation et l’ultra personnalisation. Et la banque aussi. Sera-t-elle encore seulement une banque, dans ce monde qui aura grandement évolué, ou aura-t-elle basculé dans un modèle radicalement différent ? » Après ces mots d’introduction, les participants (professionnels de la banque, financiers, investisseurs, acteurs économiques et chercheurs) ont eu droit à des présentations, suivies de débats autour des thématiques » Banque de demain : quelle évolution pour le modèle bancaire ? Banque digitale : la nouvelle relation ; Banque de demain et Cyber sécurité « .



Youssouf CAMARA



Source : l’Indépendant