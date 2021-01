Paris : le CDR France a réclamé la libération de son leader Ras Bath - abamako.com

News Société Article Société Paris : le CDR France a réclamé la libération de son leader Ras Bath Publié le lundi 11 janvier 2021 | Le Pays

Point de presse du collectif pour la Défense de la République

Bamako, le 23 octobre 2014 au carrefour des jeunes. Le CDR, lors d` un point de presse, a demandé que justice soit faite sur l’affaire de surfacturation sur les achats de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Tweet

le vendredi dernier de la place de la liberté au monument de l’indépendance à Bamako, à Paris, les fans de Ras Bath ont gagné le paris de la mobilisation. Ils ont dénoncé l’arrestation de leur porte-parole qu’ils ont jugé « arbitraire » et ont revendiqué sa libération sans condition. Le CDR France a également dénoncé le refus des autorités maliennes de donner une reponse favorable à la demande d’autorisation de la marche de soutien à Ras Bath. Selon ces manifestants, le CDR a été victime d’injustice au Mali car au moment où on lui refusé le droit à la manifestation sous prétexte d’un état d’urgence, d’autres soutiens de la transition font le plein des salles à l’intérieur du pays.





