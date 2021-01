Le Jalon.com forme des journalistes sur des techniques de détection et de vérification de faits - abamako.com

La salle de conférence de l’hôtel Onomo a abrité le samedi 09 Janvier 2021, une formation des journalistes sur les techniques de détection et de vérification de faits appelé fact-checking.



Cette formation a été organisée par "Le jalon.com" en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis. Le projet en question porte sur la formation de 1500 jeunes : élèves, étudiants, blogueurs et journalistes aux techniques de détection et de vérification de faits (fact-checking).



Plus de trente journalistes ont participé à cette formation vraiment pratique qui a duré une journée entière. Les formateurs, Lassana Niangaly et Malick Diallo ont entretenu les participants sur des concepts tels que: hors contexte qui veut dire un média qui ne colle pas avec le contexte, le Trucage qui est un média manipulé volontaire pour tromper l’opinion publique, les fausses déclarations et les fausses informations qui se retrouvent souvent dans les déclarations des hommes politiques,



Les formateurs, au cours de cette formation ont également présenté des outils qui permettent de vérifier l’authenticité des médias publiés sur internet (sites web et réseaux sociaux). Parmi ces outils nous citons : Google images , Yandex, TinEye. Ces outils sont utilisés pour la vérification de l’authenticité des photos et des vidéos. D’autres outils sont également utilisés tels que : InVID, Forenscally et youtube



Il faut noter que la lutte contre la désinformation contribue à la bonne gouvernance et à la stabilité du pays. Les journalistes doivent toujours vérifier la source de leurs information avant de les partager.



Fsanogo/abamako.com