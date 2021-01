Côte d’ivoire : Le véhicule de Tiken Jah Fakoly ravagé par un incendie - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Côte d’ivoire : Le véhicule de Tiken Jah Fakoly ravagé par un incendie Publié le lundi 11 janvier 2021 | Arc en Ciel

Le malheur vient de frapper l’artiste reggaeman ivoirien, Tiken Jah Fakoly. Lundi 4 janvier, alors que personne ne s’y attendait, son véhicule de commandement couleur rouge, de type Hummer, en stationnement à son domicile de Yopougon-Maroc a été ravagé par un incendie. Les sapeurs pompiers appelés au secours pour circonscrire le feu sont arrivés effectivement au domicile de l’artiste. Mais hélas, le véhicule était déjà réduit en cendres et donc irrécupérable. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer la cause de l’incendie.

En tournée actuellement au Canada, des sources concordantes indiquent que la victime de cet incendie, c’est-à-dire Tiken Jah Fakoly, aurait été informé du malheur qui l’a frappé en ce début d’année. Selon une source introduite, le studio d’enregistrement et la station de radio, propriétés de l’artiste, auraient été épargnés par l’incendie.



Des indiscrétions racontent que l’incendie serait parti « des baraques » construites dans l’enceinte de la résidence du reggaeman ivoirien. Il reste cependant à la police de déterminer la cause de cet incendie.



(Actualiteivoire)