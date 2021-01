Pr CLÉMENT DEMBÉLÉ: champion des allégations mensongères et de la propagande ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pr CLÉMENT DEMBÉLÉ: champion des allégations mensongères et de la propagande ! Publié le lundi 11 janvier 2021 | L’enquêteur

© aBamako.com par AS

Lancement de la plateforme contre la corruption

Une Plateforme pour la corruption a été lancée le 27 Avril 2019. Photo: Pr Clément Mahamadou DEMBELE Tweet



L’Homme est connu pour ses allégations mensongères et sa propagande, depuis 2018. Malgré les humiliations et autres, la série « Clément show » continue et de manière dangereuse. Ainsi, après l'échec de la publication de sa fameuse liste des fonctionnaires corrompus qui n'a jamais vu le jour malgré le soutien de la population et les organisations qui luttent contre la corruption ainsi que sa campagne de dénigrement contre les leaders du M5-RFP pour des postes ministériels. Maintenant, il se donne comme mission de salir l'image des hommes et femmes connus pour leur intégrité morale, et leur sens élevé du professionnalisme.



C'est le cas du Directeur de CAP (Centre d’Animation Pédagogique) de Barouéli, Bakary Niaré, enseignant de classe exceptionnelle connu de tous pour ses qualités d'homme intègre. Depuis quelques jours, plusieurs directeurs de CAP dont celui de Barouéli Bakary Niaré, font face à une plainte déposée en date du 06 janvier 2021 par Pr Clément Dembélé au niveau du ministère de l'Education Nationale pour une prétendue perception de frais de retrait d'attestations du DEF et du Baccalauréat (500 FCFA à 200 FCFA selon les CAP). En tous cas, en ce qui concerne le CAP de Barouéli, selon nos enquêtes et témoignages recueillis, il n'en est rien, C'est plutôt des allégations mensongères.



En effet, pour couper court aux rumeurs, Monsieur Niaré a fait un démenti aux allégations mensongères à travers une déclaration dont voici le contenu:

« A l'intention de l'opinion nationale. Je suis au regret d'informer l'opinion nationale que la sagesse ne permet pas à un noble et à un digne de sa race de publier des mensonges sur une tierce personne sans preuve. Le sieur Clément Dembélé ne connaît plus ce qu'il doit dire. Sûrement il sera atteint de folie ou d'une grave maladie crânienne. Le miel ne se dit pas doux. Le CAP de Barouéli, à travers le personnel et les syndicats, n'a jamais encouragé la fraude à forte raison la contradiction des instructions de ses autorités. Nous demandons à ce Monsieur Clément Dembélé d'amener une seule preuve qui démontre que le CAP de Barouéli prend quoi que ce soit avec qui que ce soit. Ce type ne mérite pas le prénom qu'il a. Je doute s'il est digne et s'il a une foi ou une religion ! J'attends sa preuve ! Je suis dans un milieu où je ne suis plus à présenter sur le plan du travail et de la lutte contre la corruption. La preuve, mes enfants échouent parfois aux examens et mon CAP a l'un des plus bas résultats du DEF. Si je suis comme ce faux Clément, étant chez moi ici, j'allais toujours faire 200% au DEF. Je ne te maudis pas mais tu as devant toi ce qui t'attend, l'âne du siècle ».

Affaire à suivre …

Mamadou Nimaga