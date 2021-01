Japon : À 54 ans, Kazuyoshi Miura prolonge avec le Yokohama FC ! - abamako.com

Japon : À 54 ans, Kazuyoshi Miura prolonge avec le Yokohama FC ! Publié le mardi 12 janvier 2021

Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura, joueur le plus vieux du monde (54 ans), a prolongé d’un an son contrat avec le Yokohama FC. Il disputera sa 36e saison en tant que footballeur professionnel, avec des débuts en 1986.



Kazuyoshi Miura, âgé de 54 ans, a signé une prolongation de contrat d’un an au Yokohama FC pour la nouvelle saison de la J-League ! Miura, mieux connu sous le nom de «King Kazu» pour son style fougueux sur le terrain, disputera sa 36e saison en tant que footballeur professionnel cette année. Miura a joué 4 matches pour Yokohama l’année dernière, devenant ainsi le plus vieux joueur de première division japonaise (J-League) de l’histoire, à 53 ans et neuf mois.



Historique, pour ce joueur qui a été une source d’inspiration pour la création de la série TV Captain Tsubasa.