Mali: le départ définitif de l'armée française demandé Publié le mardi 12 janvier 2021

Au Mali, le mouvement Yerewolo Débout sur les Remparts et près de 3 millions de personnes ont signé un texte pour le départ définitif des forces armées françaises. Selon eux, l’armée française ne fait qu’aggraver la situation sécuritaire au Mali.



Outre le FCFA considéré comme source de l’appauvrissement des pays francophones, la présence de l’armée française dans plusieurs pays en Afrique, nourrit le sentiment antifrançais. Au Mali, près de 3 millions de personnes et le mouvement Yerewolo Débout sur les Remparts, ont signé un texte pour le départ définitif de l’armée française du territoire malien.



Dans ce cadre, le mouvement Yerewolo Débout sur les Remparts a annoncé une manifestation grandiose pour le 20 janvier afin de demander le départ des soldats Français. Selon les signataires du texte de départ qui sera déposé à l’Ambassade de la France au Mali et au Président de la transition M. Bah N’DAW, l’armée française ne fait qu’aggraver la situation sécuritaire du Mali.



Elle a failli à sa mission et ses principaux objectifs au Mali, dont la lutte contre le terrorisme, le maintien de la souveraineté et la protection de la population n’ont pas été atteint.

beninwebtv.com