Le calendrier des matches du CHAN 2021 au Cameroun Publié le mardi 12 janvier 2021

Mali-Mauritanie 2-0

Le Championnat d'Afrique des Nations donnera sont coup d'envoi le 16 Janvier 2021 dans la capitale camerounaise. Les aigles locaux logés dans la poule A en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Zimbabwe feront leur première sortie le 16 Janvier contre le Burkina Faso.



Le calendrier des rencontres:



Première journée

Samedi 16 janvier.

- Cameroun-Zimbabwe à 17h00 dans le groupe A

- Mali-Burkina Faso à 20h00 toujours dans le groupe A



Dimanche 17 janvier dans le groupe B

- Libye-Niger à 17h00

- RD Congo-Congo à 20h00



Lundi 18 janvier dans le groupe C

- Maroc-Togo à 17h00

- Rwanda- Ouganda à 20h00



Mardi 19 janvier dans le groupe D

- Zambie-Tanzanie À 17h00

-Guinée-Namibie 20h00



Deuxième journée

Mercredi 20 janvier dans le groupe A

- Cameroun-Mali à 17h00

- Burkina Faso- Zimbabwe à 20h00



Jeudi 21 janvier dans le groupe B

- Libye- RD Congo à 17h00

- Congo-Niger | 20h00



Vendredi 22 janvier dans le groupe C

- Maroc-Rwanda à 17h00

- Ouganda-Togo à 20h00



Samedi 23 janvier dans le groupe D

- Zambie-Guinée à 17h00

- Namibie-Tanzanie à 20h00



Troisième journée

Dimanche 24 janvier dans le groupe A

- Burkina Faso- Cameroun à 20h00

- Zimbabwe-Mali à 20h00



Lundi 25 janvier dans le groupe B

- Congo-Libye à 20h00

- Niger-RD Congo à 20h00



Mardi 26 janvier dans le groupe C

- Ouganda-Maroc à 20h00

- Togo-Rwanda à 20h00



Mercredi 27 janvier dans le groupe D

- Namibie-Zambie à 20h00

- Tanzanie-Guinée à 20h00



Il faut retenir que les horaires des matches sont données en Heure locale.



Fsanogo/abamako.com